إصابة أسرة من 3 أفراد بالتسمم في المنيا.. تناولوا وجبة منزلية فاسدة

استقل مستشفى العدوة المركزي، شمال غربي محافظة المنيا، اليوم الاثنين، أسرة كاملة مكونة من 3 أفراد، مصابين بأعراض تسمم غذائي، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والقيء والإسهال والمغص المعوي، وتبين إصابتهم بالتسمم نتيجة تناول وجبة طعام منزلية فاسدة.

إصابة ربة منزل وطفليها بالتسمم بمركز العدوة

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول كل من «خلود. ع»، 22 سنة، ربة منزل، وطفليها «م.» و«ر.»، 5 و7 سنوات، إلى مستشفى العدوة المركزي، شمال محافظة المنيا، مصابين بارتفاع في درجة حرارة الجسم، وقيء وإسهال وفي حالة إعياء، ويرجح تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة، وتم إجراء عمليات غسيل معوي لهم، حتى تماثلوا للشفاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

واقعة تسمم في قرية «دلجا» بدير مواس

وشهدت قرية «دلجا»، التابعة لمركز دير مواس، في محافظة المنيا، واقعة مماثلة الخميس الماضي، حيث أصيب 8 أشخاص، بينهم 5 أطفال من أسرة واحدة، بالمغص والإسهال وارتفاع درجة الحرارة، نتيجة تناولهم وجبة طعام أعدت داخل المنزل يرجح أنها فاسدة، وتم نقلهم إلى استقبال مستشفى مركز ديرمواس المركزي.

وفور وصول المصابين الـ8 إلى قسم الاستقبال، تم وضعهم تحت الملاحظة، وإجراء عمليات غسيل معوي لهم، وتم إعطاؤهم العلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تنوعت إصابتهم بين سخونة طفيفة وإسهال ومغص، نتيجة تناول وجبة طعام منزلية يرجح أنها فاسدة، وبسؤالهم قرروا أنهم تناولوا وجبة طعام عبارة عن بطاطس وأرز أُعدت داخل المنزل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.