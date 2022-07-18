مصرع شابين في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية شمال المنيا

لقى طالب وشاب مصرعهما، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة الإبراهيمية، بحري مركز مغاغة في أقصى شمال محافظة المنيا، حيث تم انتشال جثتيهما والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم (4725 ن ص ل)، داخل ترعة الإبراهيمية، بحري مدينة مغاغة بنحو 2 كيلومتر، مما أسفر عن مصرع شخصين.

غرق شابين من قرية «ملاطية» بترعة الإبراهيمية

انتقلت سيارة الإسعاف ورجال المباحث والإنقاذ النهري وتبين مصرع كل من "عبد الحميد:ح" 27 عاما، عاطل، و"محمد.ف"، 22 عاما، طالب، مقيمين بقرية ملاطية، غرقا داخل الترعة، وتم انتشال جثتيهما ونقلهما إلي مشرحة مستشفي مغاغة العام تحت تصرف النيابة العامة.

رجحت التحريات الأولية، التي أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة مغاغة، وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلاب السيارة بعد انحرافها داخل الترعة، بسبب السرعة الزائدة، وتم انتشال السيارة المنكوبة بمعرفة رجال الدفاع المدني.

معاينة مكان الحادث لمعرفة ظروفه وأسبابه

وكلفت النيابة العامة مفتش الصحة بمناظرة الجثتين، وتحديد سبب الوفاة ووقت حدوثها والتصريح بالدفن، ما لم تكن هناك شبهة جنائية في الوفاة، كما كلفت النيابة إدارة المرور بمعاينة مكان الحادث لمعرفة أسبابه.

وشهدت المنيا، في وقت سابق اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 18 شخصاً، بينهم طلاب وعمال باليومية، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث.