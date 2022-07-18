تحذيرات ورسائل لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان الجبر والهندسة الفراغية

وجه مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب شعبة علمي رياضة، قبل ساعات من عقد امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، إذ حذر بشدة من اصطحاب التليفون المحمول وسماعات البلوتوث والأقلام السحرية للجان امتحانات الثانوية العامة.

وشدد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، على أن جميع محاضر الغش، سيتم تحويلها إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفرغية، ستكون مباشرة، وبعيدة تماما عن التعقيد، مطالبا الطلاب بالمذاكرة جيدا، ومراجعة جميع المسائل والقوانين التي تم تدريسها خلال العام الدراسي.

طبيعة أسئلة الجبر والهندسة الفراغية

أكد المصدر، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، تسير بشكل ممتاز، ولا يشوبها أي شائبة، وأنه تم ضبط 66 حالة غش في الامتحانات حتى الآن، مشيرا إلى أن أسئلة امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، سوف تحتوى على نسبة 25% من الأسئلة للطالب المتميز، موضحا أنه تم التشديد على المراقبين بضرورة تفتيش الطلاب، قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

عدم تأثر امتحانات الثانوية العامة بكورونا

قال المصدر، إن الموجة السادسة من فيروس كورونا، لم تؤثر على سير باقي أيام امتحانات الثانوية العامة 2022، لافتا إلى أن الامتحانات سوف تنتهي يوم الخميس، الموافق 21 يوليو الجاري، موضحا أن جميع الأسئلة مؤمنة تماما، وأن الوزارة نجحت في إغلاق العديد من صفحات ومواقع الغش الإلكتروني.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، صباح غد الثلاثاء، وسط تنفيذ إجراءات جديدة، لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.