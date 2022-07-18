جميعهم من ملوي..18 مصاباً في انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

أصيب 18 شخصاً إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من الطلاب وعمال اليومية، على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، وتم نقل المصابين وجميعهم من أبناء مركز ملوي، إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم (5912 ن أ أ)، ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي، ووجود عدد كبير من المصابين.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين

تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات المختصة، وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 18 شخصاً، جميعهم من أبناء مركز ملوي، تم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

7 طلاب و8 عمال بين المصابين

رجحت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الغربي نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق الذي فشل في السيطرة على المركبة، التي انقلبت علي جانب الطريق، ونتج عن ذلك إصابة جميع الركاب، وعددهم 18 شخصاً، بينهم 8 عمال و7 طلاب، وتقرر خروج 5 مصابين لتماثلهم للشفاء، والباقون حالتهم العامة مستقرة.

انتقل رجال المرور لفحص الحادث ورفع آثاره وتسيير الحركة على الطريق، وتم التحفظ علي السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت النيابة العامة مهندسا فنيا من إدارة المرور للمعاينة ومعرفة أسباب وقوع الحادث، كما كلفت إدارة البحث بالتحري حول الظروف والملابسات.