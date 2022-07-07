حميد الشاعري في ضيافة منى الشاذلي على شاشة cbc ثالث أيام العيد

في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج «معكم منى الشاذلي»، يحل الكابو حميد الشاعري ضيفا لأول مره على البرنامج، وذلك ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

حميد الشاعري ضيفا على منى الشاذلي

وفور عرض برومو الحلقة، تفاعل رواد السوشيال ميديا معه بشكل كبير، وحقق البرومو نسب مشاهدة كبيرة، ولاقى إشادات واسعة من الجمهور الذي ينتظر الحلقة ليعيش مع ذكريات أهم مرحلة موسيقية في التاريخ الحديث، بعد النقلة الموسيقية التي حققها حميد الشاعري في التسعينيات مع عدد كبير من نجوم الطرب، مع الاستمرار في التطوير حتى الأن مع الجيل الحالي.

وتحتوي الحلقة على أسرار وتفاصيل جديدة عن حياة حميد الشاعري تعرض لأول مره، وعلاقته بنجوم الغناء، كما يقوم حميد بالغناء وإعادة توزيع وعزف عدد من الأغاني العالقة في أذهان الجمهور برغم مرور سنوات طويلة عليها.

حميد الشاعري يكشف أسرارا جديدة

الفنان حميد الشاعري، كان فاجئ صديقه الإعلامي أحمد خيري، بإقامة احتفال له بمناسبة عيد ميلاده وسط حضور نخبة من الأصدقاء المشتركين بينهما، وذلك بأحد مطاعم القاهرة الجديدة بمدينة الرحاب.

قرر حميد الشاعري، بعد انتهاء تسجيل إحدى أغانيه داخل الاستديو الخاص به في الرحاب، التواصل مع الجميع وطلب منهم الحضور للاحتفال بعيد ميلاد خيري الذي ذهب بعد مكالمة من الكابو حميد، ليفاجأ بوجود أصدقائه للاحتفال به.

يذكر أن حميد الشاعري كان كشف عن استعداده لطرح عمل جديد مع الفنان عمرو دياب خلال الفترة المقبلة.