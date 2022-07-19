عاجل.. توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية

توافد طلاب شعبة علمي رياضة، قبل قليل، على لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بالعدوى.

استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب لمنع الغش

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنبيه على جميع القائمين على امتحانات الثانوية العامة 2022، بضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، وذلك للتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني، مشيراً إلى أن أي تخاذل سيتم تحويل المسؤول عنه للشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، ومنها حرمانه من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وصول أسئلة الجبر والهندسة الفراغية إلى لجان الامتحانات دون مشاكل

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّ أسئلة امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، وصلت إلى لجان امتحانات الثانوية العامة دون حدوث أي مشكلات، مضيفا أن أعمال الامتحانات تسير بشكل منضبط، وأن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماماً ضد كورونا، حفاظاً على سلامة وأرواح الطلاب والقائمين على الامتحانات.