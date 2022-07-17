عاجل .. التعليم ترصد 66 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

تمكنت غرفة العمليات المركزية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من رصد 66 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، حيث جرى ضبط حالتي غش في الجيولوجيا و4 في علم النفس والإجتماع وحالة واحدة في التفاضل والتكامل و4 في امتحان التاريخ وحالة في الفيزياء و12 في اللغة العربية و9 في اللغة الأجنبية الثانية.

وذكرت غرفة العمليات، أنّه جرى رصد 3 حالات في الإحصاء، و3 في التربية الوطنية، و4 في التربية الدينية، و4 في الديناميكا و8 في الكيمياء و5 في الجغرافيا، و6 في اللغة الأجنبية الأولى، مشيرًا إلى أنّه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.

إصابة 3 طلاب وإغماء مراقب خلال امتحانات الثانوية العامة 2022

وأكدت غرفة العمليات المركزية، في بيان عاجل لها اليوم، أنّه جرى رصد 4 حالات إصابة بين الطلاب والقائمين على الامتحانات خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2022، في مواد الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، حيث تم رصد إغماء الطالبة «ن. ا. ا» بإدارة مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة ونقلت للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لها، وإغماء الطالب «ك. ز. ن» بإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا ونقله للمستشفى، ونقل الطالبة «ن. ص. م» بإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ لمستشفى بيلا المركزي، لإصابتها بمغص كلوي، وإغماء الأستاذ «ط. ر» المراقب بلجنة أبو بكر بمحافظة مطروح ونقله للمستشفى العام.

إجراءات مشددة لمواجهة الموجة السادسة من كورونا

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، عن تنفيذ إجراءات مشددة داخل 2089 لجنة على مستوى الجمهورية، لمواجهة الموجة السادسة من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحا أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بشكل منضبط دون حدوث معوقات.