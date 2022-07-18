ضبط سيدة نشرت صور أسئلة وإجابات ادعت أنها لامتحانات الثانوية العامة

تمكن رجال الشرطة من ضبط إحدى السيدات، بتهمة النصب على المواطنين عن طريق نشر صور أسئلة امتحانات والإجابة الخاصة بها عبر تطبيق «واتساب»، وادعت أنها تخص امتحانات الثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية في ضبط القائمين على تداول أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

السيدة ارتكبت جريمتها بقصد تحقيق مكاسب مالية

كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من القبض على السيدة بعدما تبين قيامها بالنصب على المواطنين ونشر صور أسئلة امتحانات والإجابة الخاصة بها عبر تطبيق «واتساب»، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة أن السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيامها بالنصب على المواطنين عن طريق نشر صور أسئلة امتحانات والإجابة الخاصة بها عبر تطبيق «واتساب»، والادعاء بكونها أسئلة امتحانات ثانوية عامة بخلاف الحقيقة بقصد تحقيق مكاسب مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.