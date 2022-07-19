عاجل.. أسئلة الجبر والهندسة الفراغية تصل لجان امتحانات الثانوية العامة

وصلت أسئلة امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، و«البابل شيت»، قبل قليل، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، إذ يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة، اليوم الثلاثاء، امتحاناتهم وسط تأمين مشدد من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية، فضلا عن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية ستكون بعيدة عن التعقيد

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية ستكون بعيدة تماماً عن التعقيد، وستكون مباشرة، وتعتمد على الفهم ونتاج ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن جميع حالات الغش التي تم رصدها والبالغ عددها حتى الآن 66 حالة في امتحانات الثانوية العامة تم إحالتها للشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الغشاشين، ولتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

منع دخول أي طالب بالمحمول لجان امتحانات الثانوية العامة

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ«لوطن»، إنه شدد على رؤساء اللجان والمراقبين والمشرفين والملاحظين بضرورة عدم السماح لأي طالب دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، بالتليفون المحمول، منوهاً إلى أن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة، حيث أنها تتم بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، مؤكداً أن الوزارة نجحت في إغلاق العديد من صفحات ومواقع الغش الإلكتروني، للحفاظ على سير الامتحانات.

الموجة السادسة من كورونا لن تؤثر على سير الامتحانات

أضاف المصدر، أن الموجة السادسة من كورونا، لن تؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة 2022، لافتاً إلى أن المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، تقوم بشكل دوري بتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية ودورات المياه، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بالعدوى.