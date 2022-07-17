اعرف المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. تنتهي الخميس

المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات بحثا عبر جوجل من جانب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، بعد أداء امتحانات اليوم الأحد، حيث أدى طلاب الثانوية العامة اليوم شعبة علمي علوم، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، كما أدى طلاب شعبة رياضة الامتحان في مادة التفاضل والتكامل، بينما أدى طلاب شعبة أدبي الامتحان في مادة (علم النفس والاجتماع).

المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

والمواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، للشعبتين العلمية والإدبية، وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم، هي 4 مواد، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) يوم الثلاثاء 19 يوليو، الامتحان في مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، ويبدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين، على أن ينتهي في الساعة الحادية عشرة ظهرا.

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

ويختتم طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق لمدة 3 ساعات، وطلاب علمي علوم امتحان مادة الأحياء لمدة 3 ساعات، وطلاب علمي رياضة امتحان مادة (الرياضيات التطبيقة) الاستاتيكا.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، نهاية الأسبوع الحالي وتفاصيل التظلمات.