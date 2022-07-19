رئيس أوكرانيا: روسيا أطلقت أكثر من 3 آلاف صاروخ وقذيفة منذ بداية الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت أكثر من 3 آلاف صاروخ كروز وقذيفة مدفعية لا تُحصى منذ بداية الحرب على أوكرانيا قبل خمسة أشهر وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

وقالت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية واصلت قصفها لمدن في أنحاء أوكرانيا بقصف مكثف لسومي في الشمال وقنابل عنقودية استهدفت ميكولايف وهجوم صاروخي على أوديسا في الجنوب.

أوكرانيا: القوات الروسية كثفت ضربات بعيدة المدى

وتحولت روسيا إلى حملة قصف مدمر لتدعيم وتوسيع سيطرتها على جنوب وشرق أوكرانيا، بعد الفشل في الاستيلاء على العاصمة كييف في بداية الغزو في 24 فبراير.

وتقول أوكرانيا، إن القوات الروسية كثفت ضربات بعيدة المدى على أهداف بعيدة عن الجبهة، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، مضيفة أن موسكو تقصف أهدافا عسكرية.

وقبل يومين، أوقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس الأمن والمدعي العام في البلاد، قائلاً إنهم فشلوا في تطهير منظماتهم من الجواسيس الروس، فيما تجري السلطات الأوكرانية تحقيقات فى القضية.

فى سيتق متصل، حث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أعضاء البرلمان الأوروبي على «التوقف عن الشكوى والتكثيف وتقديم الدعم لأوكرانيا».

أمين عام الناتو يطالب الاتحاد الأوروبى بتكثيف الدعم لأوكرانيا

وقال في خطاب، «إن السعر الذي ندفعه باسم الاتحاد الأوروبي، حيث أن الناتو هو السعر الذي يمكننا قياسه بالعملة والمال، الثمن الذي يدفعونه يُقاس بالأرواح التي تُزهق كل يوم، يجب أن نتوقف عن الشكوى ونصعد ونقدم الدعم، توقف كامل»، وفقا لصحيفة «الجارديان البريطانية».

وأضاف «ستولتنبرج»، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تهدف إلى تقديم دعم كبير لأوكرانيا لفترة طويلة لأن ثمن عدم دعمها أعلى بكثير.

وتابع:« من مصلحتنا مساعدة أوكرانيا لأنه عليك أن تفهم أنه إذا خسرت أوكرانيا، فهذا يمثل خطرًا علينا، إذا كنت لا تهتم بالجانب الأخلاقي لهذا، وهو دعم شعب أوكرانيا، فيجب أن تهتم بمصالحك الأمنية الخاصة».

وأضاف: «ادفع مقابل الدعم، وادفع مقابل المساعدة الإنسانية، وادفع عواقب العقوبات الاقتصادية، لأن البديل هو دفع ثمن أعلى بكثير في وقت لاحق».