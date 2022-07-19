مصدر بـ«الإسعاف»: ضحايا حادث تصادم المنيا من محافظتي سوهاج وأسيوط

قال مصدر مسؤول بفرع هيئة الإسعاف في المنيا، إنّ عدد ضحايا حادث اصطدام سيارة أتوبيس نقل جماعي بسيارة مقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي، بلغ 55 شخصا بينهم 22 قتيلا، من محافظتي سوهاج وأسيوط.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحادث وقع فجر اليوم الثلاثاء، وجرى الدفع بعددٍ كبير من سيارات الإسعاف، التي كانت متمركزة في أقرب منطقة من الحادث، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصي، وبينهم حالات حرجة.

عرض جثث الضحايا على الطب الشرعي

وقررت جهات التحقيق عرض جثث ضحايا الحادث، على الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري؛ لبيان سبب الوفاه، تمهيدا للتصريح بالدفن.

ويتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي.

ورافق المحافظ عدد من قيادات مديرية الأمن واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.

مصرع 22 مواطنا وإصابة 33 آخرين

وأسفر الحادث المروع عن مصرع 22 مواطنا وإصابة 33 آخرين، ونقل المصابون إلى مستشفى ملوي العام، حيث توجه المحافظ إلى المستشفى؛ لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان على توافر الرعاية الصحية اللازمة.

وتشير التحريات الأولية للحادث إلى أن السيارة التقل كانت متوقفة على جانبي الطريق؛ لتغيير الإطار فاصطدم بها الأتوبيس من الخلف، وكان قادما من محافظة سوهاج ومتجه إلى القاهرة.