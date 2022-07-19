عاجل.. اصطدام أتوبيس بسيارة نقل ثقيل في المنيا وسقوط عدد من الضحايا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل بمقطورة عند الكيلو 37 بالقرب من قرية البرشا في مركز ملوي، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام يقل 45 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية البرشا بشرق النيل.

الدفع بـ10 سيارات إسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في المنيا بـ10 سيارات لنقل المصابين، وجارٍ حصر عدد الضحايا ومعظمهم متوفين، وجميعهم من محافظات جنوب الصعيد بحسب مصادر بالإسعاف، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.