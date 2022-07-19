عاجل.. النيابة تنتقل لمكان حادث اصطدام أتوبيس بنقل ثقيل في المنيا

انتقلت النيابة العامة إلى مكان حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة في الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 من مركز ملوي في محافظة المنيا، لمعاينة موقع الحادث، وانتدبت لجنة فنية للكشف عن ملابسات الحادث، وبيان سببه.

وفاة 22 وإصابة 33 شخصاً في حادث المنيا

كان الطريق الصحراوي الشرقي شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حادث اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل مقطورة عند 93 من مركز ملوي بالمنيا، وأسفر الحادث عن سقوط 22 قتيلا و33 مصابا.

المباحث تُجري تحرياتها في مكان الحادث لكشف أسباب وقوعه

وانتقلت أيضاً المباحث إلى موقع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي من أجل إجراء التحريات والكشف عن أسباب وقوعه والتعرف على ملابساته الكاملة لرفع تقرير شامل إلى النيابة.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا قد تلقت بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين كل من أتوبيس نقل عام كان يقل 45 راكبا، وسيارة نقل ثقيل على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية البرشا في شرق النيل.

الدفع بـ 10 سيارات إسعاف في موقع الحادث

ودفعت هيئة الإسعاف في محافظة المنيا بعدد 10 سيارات من أجل نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات، نظراً لأن عدد المصابين كبير.