عاجل.. مصرع 22 شخصا وإصابة 33 في حادث تصادم أتوبيس ونقل ثقيل بالمنيا

لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 22 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل ثقيل بمقطورة، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي.

وانتقل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إلى مكان الحادث فور تلقيه الإخطار لمتابعة التفاصيل كافة، والتعرف على الأسباب الأولية للحادث، ونقل المصابون إلى مستشفى ملوي العام، ويتابع المحافظ حالتهم الصحية.

محافظ المنيا ينتقل لمكان الحادث

ورافق محافظ المنيا عدد من قيادات مديرية الأمن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.

وتشير البيانات الأولية للحادث إلى أنّ السيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار فاصطدم بها من الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلى محافظة القاهرة من الخلف، وجارٍ متابعة تداعيات الحادث.