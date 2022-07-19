روسيا: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا والسلام سيكون وفق شروطنا

قال ديميتري ميدفيدف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا والسلام سيكون وفق شروطنا، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

عقوبات اقتصادية

وتواجه روسيا حزمة كبيرة من العقوبات الاقتصادية من دول غربية في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إثر الحرب التي شنتها على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي وحتى الآن.

ويتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لمقابلة المرشد الإيراني على خامنئي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كما أنه من المتوقع أن يلتقي أيضا بالرئيس التركي الذي تتزامن زيارته إلى طهران مع زيارة نظيره الروسي.

وتتصدر المباحثات الروسية الإيرانية التركية، ملفي أزمة الحبوب الأوكرانية، وكذلك القضية السورية.