أمم إفريقيا لـ«اليد»: الشعب المصري لن يقبل بأقل من ميدالية عالمية

أكد الكابتن كريم حسن، عضو لجنة التحليل والإحصاء ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، أن المنتخب الوطني في تحدٍ حقيقي ببطولة العالم المقبلة، والشعب المصري لن يقبل بأقل من «ميدالية عالمية».

وقال عضو لجنة التحليل والإحصاء ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني، عبر الفضائية المصرية، والقناة الأولى، إنّ تواجد المدربين الإسبان في مصر وتوليهم للمنتخب الوطني، أضاف لكرة اليد، بجانب احتراف عدد من اللاعبين المصريين، في الملاعب الأوروبية.

كرة اليد الإفريقية تشهد تطورًا كبيرً

وأشار عضو لجنة التحليل والإحصاء ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، إلى أنّ توليفة المنتخب الوطني منسجمة، وقوية وفعالة، سواء من ناحية الدفاع أو الهجوم والأجانب، شارحا أن كرة اليد الإفريقية تشهد تطورًا كبيرًا، مشيدًا بالمنتخب المصري وأداءه بعد الفوز للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي، وتزعمه هذه الرياضة في القارة السمراء.

هناك منتخبات متميزة والبطولة الأخيرة شهدت مفاجأة للجميع

وقال عضو لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة اليد، إنّ هناك منتخبات متميزة والبطولة الأخيرة شهدت مفاجأة للجميع، وخاصة منتخبات غينيا والكونغو وعدد من منتخبات شمال إفريقيا التي اعتمدت على الشباب والبراعم.

لجنة التحليل والإحصاء اشتغلت في البطولة الإفريقية عبر برنامج قوي

وشدد حسن على أن المنتخب المصري مستمر في التربع على عرش كرة اليد الإفريقية لسنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن لجنة التحليل والإحصاء اشتغلت في البطولة الإفريقية عبر برنامج قوي ومهم.