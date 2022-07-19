روسيا تعلن تأمين سفن الحبوب الأوكرانية من أي ضريات جوية

طالبت وزارة الخارجية الروسية،الغرب بعدم تسييس قضية تصدير الحبوب الأوكرانية، منوهة إلى أن إرسال أسلحة لأوكرانيا عبر سفن لنقل الحبوب أمر غير مقبول، وفقا لما ذكرت قناة "العربية" فى نبأ عاجل

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن سفن الحبوب ستكون آمنة من أي ضربات جوية ولا نرى ضرورة لمشاركة بريطانيا في تصدير الحبوب من أوكرانيا

روسيا تطالب الغرب بعدم تسيس قضية تصدير الحبوب

وكان مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى أكد أمس ان تصدير الحبوب الأوكرانية مسالة حياة أو موت

فى السياق، أشارت موسكو إلى أن الأسلحة الأميركية التي تورد لأوكرانيا تنتشر الآن في أيدي المجرمين في أنحاء العالم

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا