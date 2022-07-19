عاجل.. التحريات تكشف أسباب اصطدام أتوبيس بمقطورة في حادث المنيا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ملابسات وأسباب حادث اصطدام أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل «مقطورة» في الطريق الصحراوى الشرقى بمركز ملوى التابع لمحافظة المنيا، والذي أسفر عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 33 آخرين.

حادث المنيا يُسفر عن 55 ضحية: 22 قتيل و33 مصاباً

وكان حادث المنيا الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء باصدام سيارة نقل جماعي بسيارة أخرى نقل ثقيل «مقطورة» قد أسفر عن عدد من الضحايا وصل إلى 55، من ضمنهم 22 قتيل و33 مصابا.

التحريات تكشف ملابسات وأسباب حادث المنيا اليوم

وكشفت تحريات المباحث أن حادث المنيا اليوم كان في الطريق الصحراوي الشرقي وتحديداً أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، وأكدت التحريات أن سيارة النقل الثقيل «المقطورة» كانت متوقفة على جانب الطريق من أجل تغيير الإطار، ليأتي أتوبيس النقل الجماعي بسرعة زائدة ويصطدم بالمقطورة من الخلف، حيث كان الأتوبيس متجهاً إلى محافظة القاهرة قادما من محافظة سوهاج.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام

وفور وقوع الحادث ووصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تعدى عددهم الـ 10 سيارات بسبب أعداد المصابين الكبيرة، وتم نقل كافة المصابين إلى مستشفي ملوي العام من أجل تلقي العلاج والإسعافات بشكل سريع.

النيابة العامة تنتقل إلى مكان الحادث

وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مكان الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي، من أجل معاينة موقع الحادث، كما أمرت بانتداب لجنة فنية للكشف عن كافة ملابسات الحادث الذي أسفر عن ضحايا 55 شخصاً ما بين إصابات ووفيات.