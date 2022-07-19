«التضامن»: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث أتوبيس المنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، صرف إعانات عاجلة للمتوفين في حادث أتوبيس المنيا، الذي راح ضحيته 22 شخصًا، وأصيب 33 آخرين.

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، إنه تقرر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل متوفى طبقًا للقرار رقم 18، وذلك بالتنسيق مع المحافظات الأخرى المتوفيين، خاصة أن جميعهم من خارج المنيا، وبالنسبة للمصاب وطبقا للقرار سيتم صرف 2000 جنيه بحد أقصى خلال مدة تواجده بالمستشفى.

وتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو٩٣ بمركز ملوي، حيث انتقل في الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل اولا باول والتعرف علي الاسباب الاولية للحادث والوقوف علي اعمال نقل المصابين حيث انتقلت علي الفور سيارات الاسعاف لموقع الحادث.

رافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الامن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الاسعاف.

وأسفر الحادث عن وفاة 22 مواطن واصابة 33 أخرين وتم نقل المصابين الي مستشفي ملوي العام، حيث توجه المحافظ للمستشفي لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة.

وتشير البيانات الأولية للحادث إلي أن السيارة النقل كانت متوقفة علي جانبي الطريق لتغيير الإطار فاصطدم بها أتوبيس قادم من محافظة سوهاج ومتجه إلي محافظة القاهرة.