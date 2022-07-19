شكري: هناك حاجة للالتزام السياسي للتعامل مع التغيرات المناخية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ التقارير الدولية تطالب بتنفيذ إجراءات على أرض الواقع دون تأخر في الالتزامات لمواجهة القضايا المناخية، مشيرا إلى أنّ هناك حاجة إلى الالتزام السياسي لتحقيق المزيد من التقدم للتعامل مع التغيرات المناخية بطريقة مجدية، وهذا بالفعل جوهر عمل مصر.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حديثه بمؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية ألمانيا، أنه يجب الدخول بمفاوضات جدية بشأن المناخ، ويجب ألا تكون هناك إمكانية ترك لأي دولة من الدول النامية تعاني، ويجب أن نتحرك جميعا بناءً على اتفاق باريس ويجب أن يكون هناك فهم واضح للقدرات المختلفة والمسؤوليات والاحتياجات وضرورة التحرك بهذا التحول.

شكري: نتطلع للتعاون مع ألمانيا

وأكد أنّه يجب التوجه بالشكر إلى ألمانيا بسبب التزامها بالإجراءات الخاصة بالمناخ والحوار المتكرر والمفاوضات المستمرة، معربا عن تطلع مصر للتعاون مع ألمانيا للوصول إلى نجاح في تنظيم مؤتمر الأطراف الـ27 والنجاح في هذا، فيمكننا أن ننجح سويا أن نفشل سويا، وهذا ليس خيارا، وعلينا أن نعزز العمل الجماعي والإرادة السياسية والمسؤولية المشتركة تجاه الأجيال المستقبلية، ونعمل على تنفيذ التزاماتنا والحفاظ على الأهداف التنموية للبشرية بشكل عام.