خبير تغيرات مناخية: زيارة الرئيس لألمانيا تعكس اهتمامًا دوليًا بدور مصر

أكد الدكتور سمير طنطاوي خبير التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين والمشاركة في فعاليات «حوار بطرسبرج للمناخ»، قائلًا إنها تأتي في توقيت هام حيث تسبق انعقاد قمة المناخ cop 27 في شرم الشيخ.

حوار بطرسبرج للمناخ حوار سياسي دبلوماسي رفيع المستوى

وقال خبير التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني، عبر الفضائية المصرية، والقناة الأولى، إن «حوار بطرسبرج للمناخ»، هو حوار سياسي دبلوماسي رفيع المستوى وتم تدشينه عام 2009 وهدفه التحضير لدورات الأمم المتحدة للمناخ ومناقشة الموضوعات ذات الأهمية، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها دلالات، تؤكد أن مصر صاحبة دور متميز وفاعل في مسار التغيرات المناخية ويعكس الاهتمام الدولي بالدور الذي تقوم به مصر للتحضير لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ.

ضرورة تكاتف دول العالم لنجاة العالم

وحذّر خبير التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة من ارتفاع الحرارة لدرجات غير مسبوقة، مشددًا على ضرورة تكاتف دول العالم للنجاة من تداعيات التغيرات المناخية التي تطال الجميع في أوروبا واستراليا وأمريكا، محذرا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمشكلة عامة وشاملة ومشكلة الكوكب بأكمله.

وواصل خبير التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة: «الوضع الحالي ينذر بالخطر فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، والتقارير والتوقعات تشير لزيادة في الحرارة بمقدار 3 درجات»، مضيفًا: «الغابات والمحيطات رئة العالم، وهناك خطط طموحة عالميا تتضمن وقف استكشافات البترول وزيادة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة ووقف بيع السيارات التقليدية تماما بحلول 2037، وكل هذه الجهود مجتمعة يمكن أن تؤدي لإنقاذ هذا الكوكب».