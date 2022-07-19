ارتفاع أمواج «المتوسط» إلى أكثر من مترين ونصف: «البحر غضبان»

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي في البرلس، إنّ أمواج مياه البحر الأبيض المتوسط تتخطى المترين ونصف، وهو الأمر الذي يجب على الصيادين العاملين داخل المسطح المائي للبحر بتوخي الحظر، واتباع إجراءات السلامة البحرية المتبعة للصيد عبر البحار.

ارتفاع الأمواج في الصيف

وأضاف شرابي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ ارتفاع أمواج البحر في فصل الشتاء يعرفه الكثيرون من المواطنين، نظرًا لوجود رياح وأمطار في هذا الفصل من العام لوجود تقلبات هوائية وبرودة وأمطار، لكن ارتفاع الأمواج في فصل الصيف وسط ارتفاع درجة الحرارة، هو أمر يرجع للمد والجزر داخل مياه البحر المتوسط ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتدافعها نحو الشواطئ المطلة على مياه البحر.

إجراءات السلامة والأمان للمصطافين

وفي السياق ذاته، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، حرص المحافظة على اتباع كل الإجراءات المتبعة لسلامة الزائرين، والمصطافين القادمين لمصيف بلطيم، وهو الأمر الذي يشددون عليه دائمًا بضرورة تكثيف المنقذين على شواطئ المصيف على مدار اليوم، حفاظًا على أرواح المواطنين من أي مكروه».