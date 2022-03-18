عودة حركة الصيد لطبيعتها في البرلس وإبحار 325 مركبا عقب نوة «الحسوم»

انطلق، صباح اليوم الجمعة، عدد كبير من مراكب الصيادين بمراكز مطوبس، وسيدي سالم، والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، للصيد داخل مياه البحر المتوسط، وداخل المسطح المائي ببحيرة البرلس، وذلك عقب توقف حركة الصيد والملاحة بسبب نوة الحسوم، التي تسببت في هبوب رياح شديدة وسقوط أمطار وهبوب أتربة وغبار.

325 مركبا تبحر للصيد

ذكر حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بـ البرلس، في تصريح لـ «الوطن»، أن نحو 325 مركب صيد أبحرت، اليوم، وهو أكبر عدد لمراكب صيد تباشر عملها منذ 20 يوما، موضحا أن بشائر الخير من الأسماك البحرية سوف تعود مرة أخرى لشباك ومراكب الصيادين بعد تحسن حالة الطقس وسطوع الشمس اليوم.

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من جانبه، شكل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، لمتابعة حركة الصيد والطقس، نظرا للتقلبات الجوية وهطول الأمطار على المحافظة من وقت لآخر، لضمان سلامة الصيادين ومراكبهم خلال الإبحار بمياه البحر المتوسط أو داخل بحيرة البرلس، والتي تعتبر من البحيرات الكبرى بمصر، وبها مصادر متنوعة من الأسماك البحرية.