توقف حركة الصيد ببحيرة البرلس والبوغاز بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

أعلن مصدر في غرفة العمليات الرئيسية ومركز الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، توقف حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس، فضلا عن توقف حركة الملاحة في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بسبب سوء الطقس.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حركة الصيد توقفت ورست المراكب على مرسى بحيرة البرلس وأماكن الرسو داخل ميناء الصيد، وذلك بسبب نوة الفيضة الممطرة، والمصحوبة برياح شديدة، وتؤدي لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وأضاف المصدر، أن نحو 500 مركب رست في أماكن الرسو المخصصة لها عقب قرار محافظ كفر الشيخ بوقف حركة الصيد حفاظا على حياة الصيادين من الخطر، ولعدم وقوع حوادث غرق، فضلا عن مناشدتهم بعدم الخروج في رحلات صيد سواء في بحيرة البرلس أو البحر المتوسط.

طوارئ بكفر الشيخ عقب هطول الأمطار

وفي نفس السياق، شهدت كفر الشيخ هطول أمطار على معظم المناطق وخاصة الشمالية، وترواحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة، ما أدى لاستمرار رفع حالة الطوارئ بكل قطاعات المحافظة، فضلا عن انتشار معدات النظافة في الشوارع لرفع مياه الأمطار خاصة الشوارع الرئيسية وأمام الهيئات الحكومية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بسرعة التأكد من تسليك بيارات الصرف الصحي وصفايات المطر، وذلك لاستيعاب كميات الأمطار التي سقطت وستسقط خلال الساعات المقبلة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما شدد على ضرورة الانتهاء من رفع آثار مياه الأمطار.