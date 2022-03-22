«طابية عرابي» «وفنار البرلس».. قصة أثر صد العدوان ويعاني من الإهمال

«طابية عرابي» أثر، بمصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، والذي مر عليه عشرات السنوات لقائد عظيم أحمد عرابي، ومع مرور السنين وتعرضه لعوامل التعرية أصبح الإهمال هو سيد الموقف حتى أصبح «خردة قديمة» دون نقله إلى متحف، أو الحفاظ عليه من «التآكل»، ويعتبر الأثر مقصدا للزائرين لمصيف بلطيم من كل عام.

طابية عرابي

وعلى مقربة من «فنار البرلس» الأثري، تقع «طابية عرابي» والتي ترجع تاريخ نشأتها لعام 1869، حيث يوجد بمحيط «الفنار» 4 مدافع بحرية ، باقي منها بعض من أجزائها وعدد 5 مواسير تلك المدافع شاهدة على عظمة التاريخ، بمصيف بلطيم.

تاريخ أثر

ويشير، حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي، في تصريح خاص، إلى أن جده روى له، أن الزعيم أحمد عرابي، قد أقام «فنار البرلس»، وذلك لصد المحتل البريطاني عن مصر عام 1882، بهدف تأمين شواطئ البرلس، ومصر وقتها.

صد العدوان

وأشار شرابي إلى أن «فنار البرلس»، والذي يقع «طابية عرابي»، بجواره يمتد تاريخه للناصر صلاح الدين الأيوبي، الذي أقامه لصد الهجمات الصليبية، من دول أوروبا، وبه 3 مخازن للسحلة.

ترميم أثر

وتجدر الإشارة إلى قيام الخديوي إسماعيل عام 1882م، بترميم «فنار البرلس»، وقد أولى له اهتماما كبيرا بهدف الحفاظ عليه، والذي يرجع تاريخه إلى عام 1869م، كما يبلغ ارتفاعه نحو 55 متراً، ومثبت على 3 قواعد من الرصاص على شكل مثلث زنتها 40 طنا، وبه ميل لتفادي سرعة الرياح.

مميزات الفنار

وللفنار مميزات كثيرة منها، الإضاءة بالكيروسين، كما يصل مدى إشارتها إلى 118 ميلاً بحريا وسجلته دائرة المعارف البريطانية في 4 صفحات كاملة نظرا لدقته، كما يوجد به 18 غرفة تابعة لهيئة الآثار المصرية.