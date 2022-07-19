الحكومة تنفي رفض مستشفيات «الصحة» استقبال حالات كورونا لضعف الطاقة الاستيعابية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا، نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

استقبال حالات كورونا بالمستشفيات

وأكدت وزارة الصحة، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها، مُشددةً على استعداد المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، استقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا بشكل طبيعي، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة، حسب تصنيف الحالات، حال التأكد من إصابتهم معمليا أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة.

لا تنساقوا وراء الشائعات

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنّ مشيرةً إلى أن نسب الإشغال بالمستشفيات تسير وفق المعدلات العادية، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وحالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).