مصدر بـ«الصحة» يكشف خطة الحفاظ على الوضع الوبائي لكورونا في مصر

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في مصر، خاصة مع ارتفاع الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ هناك خطة للتعامل مع محافظتي القاهرة والإسكندرية، خاصة أنّ هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بها، لكنها ليست كبيرة للدرجة التي تستدعي التخوف، بل يجب الحذر، أما محافظات الوجه القبلي، فأكد المصدر استقرار الوضع الوبائي فيهم بشكل كبير.

وتابع المصدر، أنّ الخطة متوقفة على معرفة الأسبوع الوبائي لـ فيروس كورونا المتعلق بالمستجدات الخاصة بالإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء، لافتا الى أنّ الأسبوع الوبائي يشير إلى انخفاض أعداد الإصابات مقارنة بالأسبوع الماضي.

مستشفيات العزل بمصر

وأضاف المصدر، أنّ هناك قرار بتخصيص مستشفيات للعزل الصحي، لكن التطبيق سيتم بعد متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا، لافتا إلى أنّ قرار مستشفيات العزل الصحي موجود منذ انتشار جائحة فيروس كورونا وليس جديدا، وسينفذ حال زيادة الإصابات بشكل يستدعي دخول المستشفيات، فالإصابات الموجودة في مصر حتى الآن، منها 95% بسيطة ومتوسطة وليست حرجة.

وأكد المصدر، أنّنا حتى الآن لم ندخل موجة جديدة من فيروس كورونا، وما حدث أنّ أعداد الإصابات زادت فقط، ومعدل الوفيات ثابت.

تحديث بروتوكول علاجي كورونا قريبا

وأشار المصدر إلى أنّ هناك اتجاه لتغيير البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا قريبا، وإضافة دواء جديد من الخارج، موضحا أنّ الاتجاه لتحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ليس أمر عاجل، لكننا نسعى لرفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، خاصة وأنّ البروتوكول العلاجي المصري ساهم كثيرا في رفع معدلات الشفاء خلال جائحة فيروس كورونا.