الخارجية السعودية: من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية دون تعاون أوبك+

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، قبل قليل، إنه من دون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية، ولا يرى نقصا بالنفط بالسوق، وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير، وفقا لـ نبأ عاجل بثته قناة العربية.

وزير الخارجية السعودي: لا نري نقصا بالنفط في السوق وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير

وتوقع البيت الأبيض، في وقت سابق من اليوم، أن يزيد تحالف أوبك+ إنتاج النفط بعد رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إننا «سنقيس النجاح في الأسبوعين القادمين ونتوقع أن تكون هناك زيادة في الإنتاج»، مضيفة أن تلك مسؤولية أوبك+.

زيارة «بايدن» إلى الشرق الأوسط

وسافر «بايدن» إلى السعودية الأسبوع الماضي حيث اجتمع مع قيادة المملكة وزعماء الدول الأخرى الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط.

وتتعرض إدارة بايدن لضغوط لخفض أسعار البنزين وتكاليف أخرى للمستهلكين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني حيث يسعى حزبه الديمقراطي للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي الكونجرس.

وتعقد أوبك+، التي تضم بين أعضائها كلا من السعودية وروسيا، اجتماعها القادم في الثالث من أغسطس القادم.