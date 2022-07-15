بايدن: أعمل على زيادة إمدادات السعودية من النفط إلى الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن زيارته إلى السعودية، أسفرت عن مناقشة مبادرة تركز على الهيدروجين النظيف، والتقاط الكربون، وعدة مشروعات نووية في إطار الطاقة النظيفة للتسريع من الانتقال إلى مرحلة الطاقة النظيفة، ومساعدة المملكة العربية السعودية في تحقيق أهدافها البيئية.

وأوضح "بايدن" في مؤتمر صحفي بالمملكة العربية السعودية، أنه ناقش قضية أمن الطاقة التي سوف يبدأ العمل عليها قريبا: «أقوم بكل ما بوسعي لزيادة إمدادات المملكة العربية السعودية من النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سوف يلتقى غدا، 9 من قادة الدول في المنطقة العربية، وسوف تكون هناك استثمارات بعدة مليارات في البنية التحتية، والهدف منها ألا تتعرض الدول النامية والضعيفة إلى ضعف في المجال التكنولوجي.