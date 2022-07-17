البيت الأبيض: علاقات الولايات المتحدة ودول الخليح استراتيجية وتاريخية

أصدر البيت الأبيض، بيانا أكد فيه العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دول الخليج وأميركا، والتأكيد على التعاون المشترك لدعم الاقتصاد العالمي، حسبما أفادت فضائية «العربية» الإخبارية في أخبار عاجلة، منذ قليل.

دول الخليج وأمريكا ملتزمة باستقرار المنطقة

وأشار البيان، إلى ترحيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار دول الخليج، تقديم دعم مالي لمستشفى في القدس، لافتا إلى أن دول الخليج وأمريكا، ملتزمة باستقرار وأمن المنطقة.

التأكيد على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

وأكد بيان البيت الأبيض، خلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما جرى بحث التعاون الثنائي، والعمل على تقوية قدرات دول الخليج الدفاعية.