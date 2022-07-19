رئيس اتحاد كرة اليد: اللاعب المصري يلعب في حب المحروسة

قال الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إنّ فوز المنتخب المصري لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الأفريقية، نتاج عمل جماعي قوي، موضحا أنّ اللاعب المصري يلعب في حب مصر، وليس لمجرد الحصول على الحوافز.

حضور رئيس الوزراء أعطى دفعة للاعبين

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ختام النسخة الـ25 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال، وحضور عدد كبير من المسؤولين عن كرة اليد، أعطى دفعة كبيرة للاعبين لتحقيق الإنجاز القاري.

بطولات قارية على أرض مصر

وأكد الأمين، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سلمى عادل وياسمين سيف ببرنامج «صباح الورد»، المُذاع على قناة TeN، أنّ تولي الدكتور حسن مصطفى، رئاسة الاتحاد الدولي للعبة كرة اليد، ساعد في تنظيم كثير من البلاد العربية لعدد من البطولات القارية، وكان داعما بشكل كبير للاعبي المنتخب المصري، إضافة لدعم الدولة لكرة اليد.

الرأي العام المصري لن يقبل رفاهية الحصول على مركز متقدم فقط في الأولمبياد

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إنّ الرأي العام المصري لن يقبل رفاهية الحصول على مركز متقدم فقط في الأولمبياد أو المسابقات العالمية، والخطوة المقبلة ستكون الحصول على لقب دولي، وحصد الميداليات الذهبية.