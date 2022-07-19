أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 في السوق المحلية.. تعرف عليها

استمرت عمليات البحث عن أسعار الحديد، اليوم، في الأسواق المحلية، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي وعود عجلة العمل لجميع الهيئات والشركات والوزارت والمصانع، سواء داخل محافظات القاهرة الكبرى أو المحافظات المختلفة، وسط استقرار ملحوظ لأسعار الحديد، خلال الاسبوع الماضي.

أسعار الحديد اليوم

وترصد بوابة «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية على مدار اليوم، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، وفقًا لنشرة الأسعارالصادرة عن شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، وهي كالآتي:

أسعار الحديد اليوم

شهد سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء، الموافق 19 يوليو، في الأسواق، وفقا لنشرة الغرفة التجارية، استقرار ملحوظًا عن أسعار بداية الأسبوع كالآتي:

- طن حديد العتال نحو 19200 جنيه.

- طن حديد الجيوشي اليوم بلغ 19200 جنيه للطن.

- طن حديد عطية اليوم الثلاثاء 19100 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين 19270 جنيهًا للطن.

- حديد عز سعر الطن اليوم الثلااء 19400 جنيه للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم الثلاثاء 19000 جنيه للطن.

- شركة طن حديد الدخيلة بسعر 19170 جنيهًا.

- شركة المراكبي الطن 19100 جنيه.

- حديد بشاي اليوم الثلاثاء 19400 جنيه للطن.

- حديد الكومي الطن بسعر 19300 جنيه.

- سعر حديد العشري الطن اليوم الثلاثاء 19000 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي الطن اليوم الثلاثاء 19000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

مازال سعر طن الأسمنت، يشهد تباينًا ملحوظًا من يوم لآخر، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

- الوطنية للأسمنت «العسكري بني سويف» 1270 جنيهًا.

- شركة مصر للأسمنت قنا الشهيرة بـ«المسلة» 1310 جنيهات.

- شركة أسمنت حلوان سجل سعر 1370 جنيهًا.

- شركة أسمنت وادي النيل بسعر 1350 جنيهًا.

-الشركة العربية للأسمنت الشهيرة بـ«المسلح» بسعر 1380 جنيهًا للطن.

-العربية للأسمنت الشهيرة بـ«النصر» اليوم الثلاثاء بسعر 1350 جنيهًا.

- شركة لافارج للأسمنت الشهيرة بـ«المخصوص» سجل سعر الطن 1360 جنيهًا.

- العريش للأسمنت، الشهيرة بـ«العسكري» سجل سعر الطن 1275 جنيهًا.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن اليوم الثلاثاء 1390 جنيهًا.