أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14 يوليو 2022 في السوق المحلية

لا تزال عمليات البحث تزداد خلال الساعات الأخيرة، عن أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية، سواء داخل القاهرة أو المحافظات المختلفة، خصوصًا بعدما شهدت الأسعار استقرارًا ملحوظًا، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

أسعار الحديد والأسمنت

وفي هذا السياق، ترصد بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المقدمة على مدار اليوم، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفقًا لنشرة الأسعارالخاصة بمواد البناء التي تصدرها شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، وهي كالآتي:

سعر طن الحديد اليوم

وشهد سعر طن الحديد اليوم الخميس في الأسواق، ووفق الغرفة التجارية ارتفاعًا ملحوظًا عن أسعار بداية الأسبوع كالتالي:

- حديد العتال نحو 19200 جنيه.

- حديد الجيوشي اليوم بلغ 19200 جنيه للطن.

- حديد العطية اليوم 19450 جنيهًا للطن.

- سعر حديد المصريين اليوم 19270 جنيهًا للطن.

- حديد عز اليوم 19400 جنيه للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم الخميس 19000 جنيه للطن.

- شركة حديد الدخيلة بسعر 19170 جنيهًا.

- شركة المراكبي سعر الطن 19100 جنيه.

- حديد بشاي اليوم 19000 جنيه للطن.

- حديد الكومي بسعر 19300 جنيه.

- سعر حديد العشري اليوم 19000 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي 19000 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت، فقد تراوح بين 1265 و1380 جنيهًا، إذ جاء متوسط الأسعار اليوم الخميس كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت «العسكري بني سويف» 1275 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا الشهيرة بـ«المسلة» 1380 جنيها.

- أسمنت حلوان سجل سعر 1370 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1350 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت الشهيرة بـ«المسلح» بسعر 1380 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت الشهيرة بـ«النصر» بسعر 1380 جنيهًا.

- لافارج للأسمنت الشهيرة بـ«المخصوص» سجل سعر الطن 1360 جنيهًا.

- العريش للأسمنت، الشهيرة بـ«العسكري» سجل سعر الطن 1275 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1390 جنيها.