أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 في السوق المحلية

ترتفع عمليات البحث، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية، والتي شهدت استقرارًا ملحوظًا بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

أسعار الحديد والأسمنت

وفي هذا السياق، يعرض بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفق نشرة أسعار مواد البناء التي تصدرها شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، والتي جاءت كالآتي:

سعر طن الحديد اليوم

وجاء سعر طن الحديد اليوم في الأسواق تسليم المصنع، ووفق الغرفة التجارية كالتالي:

- حديد العتال نحو 17300 جنيه.

- حديد الجيوشي اليوم بلغ 17300 جنيه للطن.

- حديد العطية اليوم 17450 جنيهًا للطن.

- سعر حديد المصريين اليوم 17570 جنيهًا للطن.

- حديد عز اليوم 17670 جنيها للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم 17550 جنيها للطن.

- شركة حديد الدخيلة بسعر 18170 جنيهًا.

- شركة المراكبي سعر الطن 17550 جنيهًا.

- حديد بشاي اليوم 17500 جنيه للطن.

- حديد الكومي بسعر 17300 جنيه.

- سعر حديد العشري اليوم 17300 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي 18 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت، تراوح ما بين 1265 و1380 جنيهًا، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1275 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1310 جنيهات.

- أسمنت حلوان بسعر 1370 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1350 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1380 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1350 جنيهًا.

-لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1360 جنيها.

-العريش للأسمنت «العسكري» سجل سعر الطن 1275 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1390 جنيها.