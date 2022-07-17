أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17 يوليو 2022 في السوق المحلية

عمليات بحث مستمرة مع بداية ساعات الصباح الأولي، عن أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية، خاصة بعد عودة عجلة العمل لتدور في جميع الهيئات والوزارت والشركات والمصانع، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي امتدت لمدة أسبوع، سواء داخل محافظة القاهرة أو المحافظات المختلفة، خصوصًا بعدما شهدت أسعار الحديد استقرارًا ملحوظًا، خلال فترة إجازة العيد.

أسعار الحديد والأسمنت

وفي هذا السياق، تكشف بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية على مدار اليوم، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق المحلية، وفقًا لنشرة الأسعارالصادرة عن شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، وهي كالآتي:

أسعار الأسمنت اليوم

مازل سعر طن الأسمنت، يشهد تباينا ملحوظا بين يوم وآخر، فمازال متوسط سعره اليوم الأحد يتراوح بين 1265 و1380 جنيهًا، كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت «العسكري بني سويف» 1270 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا الشهيرة بـ«المسلة» 1310 جنيها.

- أسمنت حلوان سجل سعر 1370 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1350 جنيهًا.

-العربية للأسمنت الشهيرة بـ«المسلح» بسعر 1380 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت الشهيرة بـ«النصر» بسعر 1350 جنيهًا.

- لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1360 جنيهًا.

- العريش للأسمنت، «العسكري» سجل سعر الطن 1275 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1390 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

وشهد سعر طن الحديد اليوم الأحد في الأسواق، ووفقا لنشرة الغرفة التجارية استقرار ملحوظًا عن أسعار بداية الأسبوع كالتالي:

- طن حديد العتال نحو 19200 جنيها.

- طن حديد الجيوشي بلغ 19200 جنيها للطن.

- طن حديد العطية اليوم الأحد 19450 جنيهًا للطن.

- سعر حديد المصريين 19270 جنيهًا للطن.

- حديد عز سعر الطن اليوم 19400 جنيها للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم الأحد 19000 جنيها للطن.

- شركة طن حديد الدخيلة بسعر 19170 جنيهًا.

- شركة المراكبي الطن 19100 جنيها.

- حديد بشاي اليوم الأحد 19000 جنيها للطن.

- حديد الكومي الطن بسعر 19300 جنيها.

- سعر حديد العشري الطن اليوم 19000 جنيها للطن.

- سعر حديد المعادي الطن اليوم 19000 جنيها للطن.