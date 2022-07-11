أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 11-7-2022 في الأسواق المحلية

تشهد أسعار الحديد والأسمنت اهتمام قطاع عريض من المواطنين لأهميتها في التأثير على أسعار الشقق والوحدات السكنية والإدارية، حيث إن سوق العقارات يظل من أهم الأسواق التي تشهد متابعة عدد كبير من المواطنين لمعرفة أسعار الشقق وشراء الأنسب.

أسعار الحديد والأسمنت

وتراوح سعر طن الحديد في الشركات المختلفة بين 19000 حتى 19400 جنيه، وفي إطار اهتمام «الوطن» بتقديم الخدمات الإخبارية المختلفة للمواطنين، نستعرض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين الموافق 11 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز 19400 جنيه، وسجل سعر طن حديد بشاي اليوم 19400 جنيه، أما العتال سجل 19200 جنيه، وحديد عطية 19100 جنيه، أما الطن من حديد سرحان بلغ 19100 جنيه.

ووصل سعر الطن من حديد المراكبي إلى 19100 جنيه، أما سعر طن حديد المصريين سجل 19270 جنيها، وسجل سعر طن حديد الكومي 19000 جنيه، أما سعر طن حديد المعادي سجل 19000 جنيه، كما سجل سعر طن حديد العشري 19000 جنيه، وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل 19000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم

واستكمالا لعرض أسعار الحديد والأسمنت، اختلف سعر طن الأسمنت باختلاف الشركة؛ حيث تراوح سعر طن أسمنت الشركة العربية للأسمنت المسلح اليوم بين 1380 و1385 جنيها، أما النصر سجل بين 1350 و1355 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل سعر يتراوح بين 1350 و1355 جنيها، كما سجل سعر طن لافارج للأسمنت 1360 جنيها، وبلغ سعر طن العريش للأسمنت 1275 جنيها.

كما سجل سعر طن أسمنت حلوان 1370 جنيها، وسجل سعر طن السويدي للأسمنت 1390 جنيها، وتراوح سعر طن مصر للأسمنت قنا بين 1310 و1320 جنيها، وسجلت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف بين 1265 و1270 جنيها.