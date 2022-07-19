الأرصاد تجدد تحذيراتها للمصطافين: الملاحة مضطربة والأمواج مرتفعة

جدّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها للمحافظات الساحلية خاصة المطلّة على البحر المتوسط، من اضطراب الملاحة البحرية للأسبوع الثاني على التوالي، مرجعة السبب إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، حيث يتوقع ارتفاع الأمواج بين 1.5 لـ2 متر، ناصحة المصطافين بالحذر والحيطة أثناء السباحة خاصة على الشواطئ المفتوحة، وتجنبا لتعرضهم لأي أخطار.

تحذيرات من «الأرصاد» للمصطافين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها أنّها حذّرت المحافظات الساحلية من ارتفاع واضح في الأمواج لمدة 24 ساعة مقبلة، وفقا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية، خاصة على شواطئ الإسكندرية، وسيدي عبدالرحمن، ومدينة العلمين، إضافة إلى الشواطئ المفتوحة على سواحل شمال الدلتا، ومدينة بلطيم، ورأس البر، ومحافظة مرسي مطروح، وبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وفي السياق ذاته، أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حتى الغد، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، موضحة أنّ درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية بداية من الخميس المقبل، حيث تشهد انخفاضًا في معدلات الحرارة بين 2 لـ3 درجات على جميع المدن والمحافظات، خاصة بداية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

استمرار ارتفاع الرطوبة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ البلاد ما زالت تتأثر حاليًا بكتل هوائية حارة قادمة من سطح البحر المتوسط، عملت على زيادة نسبة الرطوبة في الجو، إضافة إلى وجود كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من الصحراء الغربية، واستمرار نشاط الرياح الشمالية ، حيث تتراوح سرعاتها بين 25 و30 كم في الساعة، على مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية.