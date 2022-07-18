الطقس في شمال سيناء اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح باردة ليلا

ارتفعت درجات الحرارة بمدن وقرى شمال سيناء إلى 31 درجة مئوية، لتسجل ارتفاعا 3 درجات مقارنة بأمس السبت.

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، فى بيان له، إن درجات الحرارة سجلت 31 درجة مئوية نهار اليوم الاثنين، بارتفاع 3 درجات مئوية عن أمس الأحد، مشيرا إلى أن درجات الحرار ارتفعت منتصف ليلة أمس على عكس المعتاد.

هبوب رياح باردة في المساء

وأضاف المرصد المناخي، أن هناك تقلبات مناخية في المناطق الصحراوية والساحلية في أوقات المساء، ما يتسبب في هبوب بعض الرياح الباردة التي تسبب انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.

وقال مجلس مدينة العريش، في بيان له، إنه لم يتلق أي شكاوى من المواطنين بشأن مشكلات قد يسببها ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن الأمور عادية حتى اللحظات.

إصلاح أعمدة الإضاءة بكورنيش العريش

وكان مجلس مدينة العريش عمل خلال الأيام الماضية على رفع أكوام الرمال والقاذورات من جانب ألسنة الشاطئ، والعمل على إصلاح أعمدة الإضاءة بعد شكاوى المصطافين من الظلام خلال الجلوس ليلا على رمال الشاطئ والكورنيش.

وقام قسم الإشغالات بمجلس مدينة العريش بالعمل على منع الجمال والخيول من التواجد على ساحل المدينة، وذلك بعد وصول شكاوى من الأسر، الذين أبدوا تخوفهم على أطفالهم، من السباقات التى يقوم بها أصحاب الخيول بمنطقة الشاطئ، والتي قد تتسبب فى دهس الأطفال.