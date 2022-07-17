حالة الطقس غدا الاثنين 18-7-2022 في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة الطقس غدا الاثنين

وقالت هيئة الأرصاد الجوية عن التفاصيل الخاصة بـ حالة الطقس غدًا الاثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إنه من المتوقع استمرار تكون الشبورة المائية الخفيفة في ساعات الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا وذلك على الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى الطرق القريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت «الأرصاد» إلى وجود ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة خلال ساعات النهار بسبب تاثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة آتية على سطح البحر المتوسط، تعمل على ارتفاع نسبة الرطوبة، إلا أن نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم في الساعة سيعمل على تخفيف حدة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خاصة خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء يعمل نشاط الرياح على تحسين حالة الجو، ليسود طقس معتدل على كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة غدا الاثنين 18 يوليو

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على عدد من محافظات الجمهورية، فهى كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.