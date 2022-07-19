خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 برقم الجلوس

بدأت التساؤلات تزداد هذه الأيام عن خطوات الحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 الدور الأول برقم الجلوس، بعد أن انتهت الامتحانات بفترة، فالكثير من الطلاب ينتظرون معرفة النتيجة التي من شأنها تحديد الكلية التي سيكمل فيها مسيرته التعليمية.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022

وعن خطوات الحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 الدور الأول برقم الجلوس، فعلى الطالب عند ظهور النتيجة أن يتجه إلى المنصة الرسمية التي من شأنها إظهار النتيجة للطالب، عبر بوابة الأزهر الرسمية، ولكن في الوقت الحالي، لا يوجد على المنصة سوى نتيجة الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية فقط، ولزيارة المنصة، يمكنك الضغط هنــــا.

أما نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 ليست متاحة إلى الآن، إذ أن تصحيح أوراق الامتحانات لم ينته إلى الآن، وكان الدكتور سلامة جمعة، قطاع المعاهد الأزهرية توجه لتفقد مراكز تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، والتي لم يتم الانتهاء من تصحيحها إلى الآن.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري برقم الجلوس

ومن أهم الخطوات التي على الطالب إتباعها عند استخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، هي إدخال رقم الجلوس، ولكن في بعض الأحيان يفقد الطلاب أرقام الجلوس لعدد من الأسباب المختلفة، وفي هذه الحالة يتعثر عليهم استخراج النتيجة.

وتضمنت خطوات الحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 الدور الأول برقم الجلوس حل لهذه المشكلة، وذلك من خلال منصة أتاحتها بوابة الأزهر تمكن الطالب من الاستعلام عن رقم الجلوس، ويتم ذلك عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، ولزيارة المنصة اضغط هنــا.