موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. رئيس إدارة الامتحانات يكشف

يبحث الكثيرون عن موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، لاسيما وأن طلاب الثانوية الأزهرية انتهوا من امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وبدء أعمال تصحيح أوراق الامتحانات أمس السبت على أن تستمر لمدة 5 أيام، فمتى سيكون موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، إنَّه لم يتمّ تحديد موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 حتى الآن، إلا أنَّ أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات مستمرة حتى يوم 20 في الشهر الجاري، ثم تبدأ بعدها أعمال الرصد والمراجعة للتصحيح.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، سيتمّ تحديده عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة، واعتمادها من قبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو من ينوب عنه، ثم الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية وإتاحة النتيجة للطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو من خلال المعاهد الأزهرية مباشرة.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية

وذكرت مصادر لـ«الوطن» أنَّ موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، سيتمّ الإعلان عنه بنهاية الشهر الجاري، ما بين يوم 25 يوليو وحتى يوم 30 يوليو.

وعن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، أكّد قطاع المعاهد الأزهرية أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، أنَّه من خلال تلك الخطوات التالية، الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، ثم يختار نتائج الامتحانات، وإدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح، ثم حدد الشعبة علمية أو أدبية، ثم اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها، تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.