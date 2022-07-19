انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بأبو النمرس

انتشل رجال الإنقاذ النهري، جثة شاب غرق في نهر النيل بأبو النمرس، وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز أبو النمرس، عن أنّ الشاب الغارق سقط في المياه ولقي مصرعه في الحال.

غرق شاب في نهر النيل

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا بغرق شاب في نهر النيل، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم تحديد هوية الشاب، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته.

العجز عن السباحة تسبب بوفاة الشاب

بإجراء التحريات التي أشرف عليها العميد أحمد خلف، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبيّن أنّ الغارق سقط في النيل وفقد حياته لعجزه عن السباحة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.