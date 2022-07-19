عاجل.. غرق طفل أثناء السباحة في ترعة بالبدرشين
كتب:
جيهان عبد العزيز
10:43 ص | الثلاثاء 19 يوليو 2022
صورة تعبيرية
غرق طفل يبلغ من العمر 10 أعوام في ترعة بالبدرشين، في محافظة الجيزة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته، ونقله إلى المستشفى.
بداية البلاغ
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا بمصرع طفل نتيجة غرقه في ترعة بقرية تابعة للمركز، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء أحمد خلف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.
وانتشلت الجثة، وكشفت التحريات عن أن الطفل غرق أثناء السباحة بالترعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث.