عرض المتهم بقتل حماه في أبو النمرس على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل حماه بسبب خلافات أسرية في منطقة أبو النمرس، على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها والكحوليات، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا بالعثور على جثة مسن في منطقة شبرامنت بدائرة المركز، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن وبه عدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستدعت جهات التحقيق أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

ضبط المتهم

وتشكّل فريق بحث، وتوصل إلى أن زوج ابنه المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أصدرت قراراتها المتقدمة.

حريق في سكينة بمنشأة ناصر

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث، وفرض كردون أمني حول الواقعة وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.