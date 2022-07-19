حبس 4 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات في شبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة حبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة وترويج المخدرات، وقررت الجهات المعنية إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي.

تفاصيل سقوط عصابة مخدرات شبرا

وكانت معلومات سرية وردت لضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة تفيد قيام 4 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي خطير لترويج المخدرات وتم عرض المعلومات على مديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى قيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالاتجار في المواد المخدرة، واتخذوا من دائرة القسم محل سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلوجرام وكمية من مخدر الشادو تزن 1.5 كيلوجرام و فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار وعدد 3 قطع سلاح أبيض عبارة عن 2 مطواة وسنجة ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة وميزان حساس.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهم والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم

ضبط قضايا مخدرات في حملة بطوخ

في سياق آخر داهمت مديرية أمن القليوبية عددًا من البؤر الإجرامية بقرى مركز شرطة طوخ، والقرى المجاورة أسفرت عن تنفيذ 7263 حكمًا قضائيًا وضبط 13 قطعة سلاح ناري و27 تاجر مخدرات وأخطرت جهات التحقيق فتولت التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من ضباط مكتب مكافحة المخدرات وتنفيذ الأحكام بقيام حمله مشتركة لضبط الخاردين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام بقرى طوخ، والقرى المجاورة أسفرت الحمله عن تنفيذ 7263 حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض.