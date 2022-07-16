رئيس البرلمان العربي يدعو لمساعدة الصومال على تجاوز أزمة الجفاف

وجه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، نداءً إلى الدول العربية لتقديم المساعدات الممكنة لجمهورية الصومال، ومساندتها في تجاوز أزمة الجفاف التي تشهدها الأراضي الصومالية للسنة الثالثة على التوالي.

وشدد على أهمية أن تبادر الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة إلى مد يد العون لمساعدة الملايين من أبناء الشعب الصومالي المعرضين لخطر المجاعة بسبب هذه الأزمة المدمرة التي تلوح في الأفق منذ شهور.

رئيسا البرلمان العربي ومجلس الشعب الصومالي يبحثان تعزيز العلاقات

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان العربي، وآدم محمد نور رئيس مجلس الشعب بجمهورية الصومال الفيدرالية، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي ومجلس الشعب الصومالي، وسبل تقديم الدعم له عقب اكتمال الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرًا في الصومال.

دفع عجلة التنمية

وخلال اللقاء، شدد العسومي على حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وبرلمان الصومال، مجدداً تأكيد الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تقديم الدعم الكامل للصومال خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخه، ودعم جهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد، لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها في جميع المجالات.