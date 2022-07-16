رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس البرلمان العربي يدعو لمساعدة الصومال على تجاوز أزمة الجفاف

كتب:

محمد حسن عامر
10:36 ص | السبت 16 يوليو 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

وجه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، نداءً إلى الدول العربية لتقديم المساعدات الممكنة لجمهورية الصومال، ومساندتها في تجاوز أزمة الجفاف التي تشهدها الأراضي الصومالية للسنة الثالثة على التوالي.

وشدد على أهمية أن تبادر الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة إلى مد يد العون لمساعدة الملايين من أبناء الشعب الصومالي المعرضين لخطر المجاعة بسبب هذه الأزمة المدمرة التي تلوح في الأفق منذ شهور.

رئيسا البرلمان العربي ومجلس الشعب الصومالي يبحثان تعزيز العلاقات

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان العربي، وآدم محمد نور رئيس مجلس الشعب بجمهورية الصومال الفيدرالية، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي ومجلس الشعب الصومالي، وسبل تقديم الدعم له عقب اكتمال الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرًا في الصومال.

دفع عجلة التنمية

وخلال اللقاء، شدد العسومي على حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وبرلمان الصومال، مجدداً تأكيد الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تقديم الدعم الكامل للصومال خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخه، ودعم جهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد، لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها في جميع المجالات.

اقرأ المزيد:

«العسومي» يبحث دور الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضايا الدول النامية مع IPC

«العسومي» يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: علامة فارقة في التاريخ 

العسومي يجري مباحثات حول قضية فلسطين مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

العسومي: العدالة الناجزة حق من حقوق الإنسان ومرتكز رئيسي لتطوير القضاء

«العسومي»: مخرجات اجتماع قادة مصر والأردن والإمارات تجسد مركزية القضية الفلسطينية

العسومي يبحث مع رئيسة برلمان إندونيسيا تنظيم منتديات لدعم قضايا العرب
بقلم محمد حسن عامر