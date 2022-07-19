«مصر للطيران» تسير 14 رحلة من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن

تسير مصر للطيران غدا الأربعاء 14 رحلة جوية لنقل ضيوف الرحمن وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و5 رحلات من المدينة المنورة إلى القاهرة.

رحلات مصر للطيران

يأتي ذلك استمراراً للرحلات التى تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

عودة 3195 حاجًا

كما تسير رحلتين جويتين من المدينة المنورة إلى الأقصر ورحلة واحدة من جدة إلي برج العرب لعودة إجمالي 3195 حاجًا من حجاج فلسطين وتضامن مطروح والإسكندرية والأقصر وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر وقنا وأسوان وشمال سيناء والمركزية وكفر الشيخ وتضامن الأوقاف، بالإضافة إلى قرعة مجلس النواب والضباط وأسيوط وبعثة الداخلية وكذا وزارة السياحة وحجاج الترانزيت وحج أفراد وعمل وإقامة.