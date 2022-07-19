أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد EASA وتجتاز ثاني مراحل التدريب

اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بنجاح، المرحلة الثانية للتفتيش من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للتدريب الفني، والذي تم خلال الفترة من 28 حتى 30 يونيو.

تدريبات عملية ونظرية

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بتنظيم العملية التدريبية النظرية والعملية، وإمكانيات الأكاديمية المتطورة ونظام الجودة بها. وتمّت المرحلة الأولى من التفتيش في شهر ديسمبر الماضي بنجاح.

برامج تدريبية

وبدأت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد البرامج التدريبية لصيانة طرازي A320 neo /B787.