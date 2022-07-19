رئيس التحرير

محمود مسلم

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد EASA وتجتاز ثاني مراحل التدريب

كتب:

أيمن حمزة
10:23 ص | الثلاثاء 19 يوليو 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بنجاح، المرحلة الثانية للتفتيش من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للتدريب الفني، والذي تم خلال الفترة من 28 حتى 30 يونيو.

تدريبات عملية ونظرية

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بتنظيم العملية التدريبية النظرية والعملية، وإمكانيات الأكاديمية المتطورة ونظام الجودة بها. وتمّت المرحلة الأولى من التفتيش في شهر ديسمبر الماضي بنجاح.

برامج تدريبية

وبدأت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد البرامج التدريبية لصيانة طرازي A320 neo /B787.

اقرأ المزيد:

مصر للطيران تسير 9 رحلات من السعودية لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن

دورة تدريبية جديدة في «هندسة الطيران» بأكاديمية مصر للطيران

مصر للطيران تسير 15 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن

«مصر للطيران» تسير 11 رحلة من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن

مصر للطيران تسير 13 رحلة من جدة والمدينة المنورة لعودة الحجاج غدا

إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS779 المقرر إقلاعها من مطار القاهرة إلى هيثرو غدا
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.