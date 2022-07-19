رئيس النواب يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس أمم أفريقيا: براعة لا مثيل لها

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، شعب مصر وقيادته وكل القائمين على الرياضة لفوز المنتخب المصري لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد «مصر 2022»، وذلك للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي.

وقال رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة: «يُشرفنا أن نتقدم باسمنا وباسم نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية لشعب مصر العظيم وقيادته وكل القائمين على الرياضة بعودة مصر إلى مكانتها المستحقة في مجال الرياضة، وهو مبعث فخرنا واعتزازنا».

حنفي جبالي: أبطال مصر لكرة اليد كانوا على موعد مع التاريخ

وتابع: «كان أبطال مصر لكرة اليد على موعد مع التاريخ بفوزهم بكأس الأمم الإفريقية المؤهلة لكأس العالم - للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي- ببراعة وعزيمة لا نظير لها».

جبالي: الشعب يثق تمام الثقة في قدرة فريقنا الوطني

وأكّد رئيس مجلس النواب أن منتخبنا القومي حقق هذا الفوز بفضل جهود أبنائه الذين تمسكوا بأن يحولوا الحلم إلى حقيقة، ويرفعوا علم مصر في هذا الملتقى الدولي.

واختتم جبالي برقية التهنئة، قائلاً إنَّ «مجلس النواب وهو يشارك الشعب المصري العظيم فرحته، يثق تمام الثقة في قدرة فريقنا الوطني على بلوغ مركزاً متقدماً فى كأس العالم بمشيئة الله».